Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruchsversuche in zwei Discounter und einen Getränkemarkt

Issum-Sevelen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12. September 2019) kam es in Issum-Sevelen zu gleich drei Einbruchsversuchen in Geschäftsräume an der Rheurdter Straße. In allen drei Fällen versuchten die unbekannten Täter, über das Dach in die Gebäude - zwei Discounter und ein Getränkemarkt - einzudringen. Sie entfernten dazu jeweils die Dachbeläge und durchschnitten verschiedene Isoliermaterialien. Bei den beiden Discountern wurden die Unbekannten scheinbar von Lieferanten in ihrem Vorhaben gestört, so dass sie ohne Beute flüchteten. Auch beim Getränkemarkt blieben sie erfolglos. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell