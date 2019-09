Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Einbruch in Tankstelle/ Täter erbeuten Zigaretten

Kerken-Aldekerk (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (11. September 2019), 22.00 Uhr, und Donnerstag, 04.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Rheinstraße ein. Sie gelangten durch an an die Hauswand gelehntes Holztor auf das Dach der Tankstelle. Hier stiegen sie über ein geöffnetes Oberlicht in den Lagerraum ein. Durch ein ebenfalls geöffnetes Toilettenfenster gelangten die Täter in den Verkaufsraum, wo sie eine größere Menge Zigaretten erbeuteten. Sie flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Am 3. September 2019 kam es bereits zu einem Einbruch in die Tankstelle, siehe hierzu folgende Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4365743).

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

