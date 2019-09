Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Tankstelle

Bargeld und Tabakwaren gestohlen

Kerken-Aldekerk (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag (03. September 2019), 04:20 Uhr, drangen unbekannte Täter über ein Oberlichtfenster in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Rheinstraße ein. Sie entwendeten Tabakwaren und Bargeld aus einer Trinkgeldkasse. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

