Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Einbruch in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses

Rees (ots)

Am Dienstag (03. September 2019) in der Zeit zwischen 18:20 und 22:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Mehrfamilienhaus an der Fallstraße auf. Danach versuchten sie, auch die beiden Wohnungstüren im Haus aufzubrechen, dies gelang jedoch nicht. Die Täter flüchteten ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

