Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Verkehrsunfall/ 60-jähriger Motorrollerfahrer schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Montag (02. September 2019) gegen 17.10 Uhr verlor ein 60-jähriger Klever aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte im Bereich Materborner Allee/ Querallee. Der Klever rutschte über die Fahrbahn der Materborner Allee in Richtung einer Tankstelle. Der Helm des 60-Jährigen löste sich und flog umher. Es ist nicht auszuschließen, dass durch den umherfliegenden Helm Sachschaden an einem PKW entstanden ist. Der Motorrollerfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise zum Unfall bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.

