POL-KLE: Uedem - Unfallflucht / Fahrer eines schwarzen Hyundai i20 gesucht

Am Freitag (30. August 2019) gegen 17:10 Uhr sah eine Zeugin, wie ein schwarzer Kleinwagen, der auf der Schafheider Straße in Richtung Klever Straße unterwegs war, nach links von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Feld gegen einen Telefonmast fuhr. Mehrere Anwohner hörten den dazugehörigen lauten Knall. Der Mast wurde durch den Aufprall aus der Erde gerissen und mehrere Meter weit geschleudert. Der Wagen des Unfallverursachers erlitt großen Schaden: Vor Ort blieben mehrere Fahrzeugteile zurück, unter anderem ein linker Frontscheinwerfer (siehe Bild) sowie ein Teil der vorderen Stoßstange. Demnach handelte es sich bei dem Auto um einen schwarzen Hyundai i20 aus den Jahren 2012/13. Der Fahrer wendete seinen demolierten Wagen jedoch und flüchtete in die Richtung, aus der er kam, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise zum Fahrzeug bitte an die Polizei Goch unter 02823 1080. (cs)

