Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Sevelen- Einbruch in Drogeriefiliale/ Täter steigen über Dach ein

Issum- Sevelen (ots)

Am Dienstag, 03. September 2019, gegen 00.00 Uhr verschafften sich Unbekannte unerlaubt Zutritt in eine Drogeriefiliale an der Rheurdter Straße. Die Täter hoben am Dach des Gebäudes einige Dachziegeln aus, um auf den Dachboden zu gelangen. Von dort aus entfernten sie Teile der Deckenverkleidung und stiegen in den Verkaufsraum ein. Sie entwendeten Zigaretten und zwei Spendendosen. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beim Eindringen in das Gebäude lösten die Täter den Alarm aus.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

