Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zeugen verjagen vermeintliche Motorraddiebe

Kleve-Kellen (ots)

Am Montagabend gegen 22:20 Uhr beobachteten zwei Zeugen, wie zwei Unbekannte sich an einem Motorrad der Marke Honda zu schaffen machten, das auf einem Parkplatz an der Van-den-Berg-Straße abgestellt war. Neben den beiden Tätern stand ein hellgrauer Kastenwagen, dessen Türen geöffnet waren. Als die Zeugen die Männer ansprachen, stiegen diese in den Transporter und flüchteten in Richtung Bahnhof. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

