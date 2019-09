Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Radfahrerin gestürzt

Zwei weitere Radfahrer als Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Am Freitag (30. August 2019) gegen 21:00 Uhr wollten eine 65-Jährige und ein 67-Jähriger mit ihren Rädern vom Gelände einer Gaststätte nach links auf die Annastraße einbiegen. Von links kamen ein 42-Jähriger und eine 47-Jährige ebenfalls auf Rädern, die einen Hund an der Leine mit sich führten. Die 65-Jährige wollte dem Hund ausweichen und stürzte, wobei sie sich leicht verletzte. Zur gleichen Zeit waren zwei weitere Radfahrer an der Stelle unterwegs, die in Richtung Stadtzentrum fuhren. Sie könnten den Unfall gesehen haben und werden nun gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden. (cs)

