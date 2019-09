Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Audi RS7 - Die Polizei sucht Zeugen

Jüchen (ots)

Am Samstag (31.08.), zwischen 0:00 und 10:30 Uhr, entwendeten Unbekannte in Jüchen einen hochwertigen Audi RS7. Die schwarze Sportlimousine war zur Tatzeit mit dem amtlichen Kennzeichen MG-M 578 ausgestattet und stand in einer Einfahrt an der Alleestraße. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des schwarzen Audi RS7 mit dem genannten Kennzeichen geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

