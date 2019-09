Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geländelimousine in Grevenbroich gestohlen

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (30.08.), zwischen 0:45 und 10:00 Uhr am Morgen, stahlen unbekannte Tatverdächtige einen schwarzen Dacia Duster (Erstzulassung: 2016). Als der Eigentümer das am rechten Straßenrand am Deusse Fad abgestellte Fahrzeug abholen wollte, konnte er nur dessen Diebstahl feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zum Verbleib des schwarzen Dacia Duster, mit Kennzeichen NE-RC69, geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

