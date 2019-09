Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin bestohlen - Polizei nimmt tatverdächtiges Duo fest

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Im Dreikönigenviertel nahm die Polizei am Montagvormittag (2.9.) zwei mutmaßliche Taschendiebinnen fest, nachdem sie an der Körnerstraße eine Seniorin bestohlen hatten und anschließend von aufmerksamen Berufsschülern über die Weingartstraße verfolgt worden waren.

Offenbar hatte das Duo sein Opfer beim Geldabheben an der Bergheimer Straße ausspioniert und anschließend unter dem Vorwand, Kleingeld zu benötigen, um einen größeren Bargeldbetrag gebracht.

Durch Hilferufe des Ehemanns aufmerksam geworden, alarmierte eine Zeugin des Vorfalls die Polizei, während vier Berufsschüler die Verfolgung der Tatverdächtigen aufnahmen. Sie trafen in unmittelbarer Nähe auf zwei Bezirksdienstbeamte der Polizei, die gerade auf Fußstreife waren und wiesen auf die mutmaßlichen Diebinnen hin. Zusammen mit einer weiteren Streifenwagenbesatzung wurde das Duo nahe der Selikumer Straße dingfest gemacht.

Während persönliche Dokumente der Bestohlenen in einem Gebüsch entlang des Fluchtweges gefunden wurden, blieb das Geld verschwunden. Möglicherweise hatten es die beiden Frauen zuvor an Komplizen übergeben. Zeugen hatten in diesem Zusammenhang einen weißen SUV, besetzt mit zwei Männern, an der Weingartstraße beobachtet.

Die beiden 21-jährigen Frauen, die Bezüge nach Duisburg haben und bereits mit ähnlichen Taten auffielen, machten bislang keine Angaben zum Tatvorwurf. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Gesucht werden mögliche weitere Zeugen, die die Tat oder eine Übergabe des Geldes beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell