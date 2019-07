Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190708.1 Kiel: Maskierte Männer in der Tankstelle

Kiel (ots)

Am frühen Morgen des 07.Juli kam es in Wellsee zu einem versuchten schweren Raub. Eine Tankstellenangestellte wurde von zwei Männern überrascht.

Am Sonntag betraten gegen 03 Uhr morgens zwei maskierte Männer eine Tankstelle in der Edisonstraße. Nach Erblicken der beiden Personen floh die 35-jährige Angestellte in den rückwärtigen Bereich der Tankstelle und verschloss die Tür zum Verkaufsraum. Die Mitarbeiterin der Tankstelle meldete sich über den Notruf und teilte mit, dass einer der Männer eine Schusswaffe bei sich hätte. Die Männer versuchten die Frau im hinteren Bereich der Tankstelle zu erreichen, was ihnen jedoch nicht gelang. Daraufhin verließen sie ohne Raubgut die Tankstelle. Vermutlich flohen sie zu Fuß in den Nahbereich. Zur Fahndung nach den Personen wurden zahlreiche Streifenwagen, Diensthunde, Wärmebildkameras, sowie ein Hubschrauber eingesetzt. Trotz intensiver Absuche konnten die Täter nicht ermittelt werden. Die verdächtigen Personen werden folgendermaßen beschrieben: Täter 1 hatte eine schwarze Jacke mit dunklem Fellkragen, sowie eine dunkle Jeans an. Der zweite Täter war mit einer grünen Tarnjacke, schwarzen Handschuhen, schwarzer Adidas Jogginghose mit weißen Streifen gekleidet. Beide haben laut Zeugenaussagen mit polnischem Akzent gesprochen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0431-1603333.

