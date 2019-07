Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190704.6 Kiel: Falscher Polizeibeamter erbeutet vierstelligen Euro-Betrag

Kiel (ots)

Dienstagvormittag erbeutete ein falscher Polizeibeamter einen vierstelligen, mittleren Euro-Betrag. Unter einem Vorwand schlich der Mann sich bei einer 91-Jährigen in der Harmsstraße in deren Wohnung ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 11:00 Uhr habe die die 91-jährige Geschädigte, die alleine eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Harmsstraße bewohnt, einen Anruf erhalten. Es habe sich eine Person mit einer männlichen Stimme gemeldet und sich als Kriminalbeamter ausgegeben. Der angebliche Beamte habe der Geschädigten erklärt, dass bei ihr mittels eines Nachschlüssels eingebrochen worden sei und man den Täter mit ihrem Geld festgenommen habe. Daneben habe der angebliche Polizist gefragt, ob sich Schmuck und Wertgegenständen im Haus befinden. Nachdem die Geschädigte das bejaht habe, sei ihr der Polizeibeamte Neumann in zivil angekündigt worden, der in wenigen Minuten bei ihr zur Spurensuche erscheinen würde.

Gegen 11:30 Uhr habe ein Mann mit hellen Handschuhen vor der Wohnungstür gestanden, der einen Ausweis in einem Lederetui vorgezeigt habe. Anschließend habe der angebliche Spurensicherer sich den Ort zeigen lassen, wo die 91-Jährige ihre Wertsachen aufbewahren würde. Unter einem Vorwand habe der Mann die Geschädigte in die Küche geschickt. Kurz darauf habe er sich aus der Wohnung entfernte.

Später stellte die 91-Jährige fest, dass ihr ein vierstelliger, mittlerer Euro-Betrag fehlen würde und verständigte die richtige Polizei. Gegenüber den eingesetzten Beamten teilte die Geschädigte mit, dass sie keine Zweifel daran gehabt habe, dass ein echter Polizeibeamter vor ihrer Tür stehen würde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen in der Harmsstraße beobachtet haben. Nach Angaben der Geschädigten sei der falsche Polizeibeamte ca. 165 bis 170 cm groß und ca. 50 Jahre alt gewesen. Er habe ein westeuropäisches Aussehen und blonde Haare gehabt. Getragen habe er eine helle Hose, eine dunkle Jacke und eine blaue Schirmmütze. Der Mann habe fließend Deutsch gesprochen und schon beim Betreten der Wohnung helle Handschuhe getragen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431-160 3333 entgegengenommen.

Wir, die richtige Polizei, warnen erneut vor dieser Betrugsmasche. Seien sie wachsam, wenn sie von Personen nach ihren Wertsachen befragt werden und lassen sie diese Personen auf keinen Fall in ihre Wohnung. Unter dem Polizeiruf - 110 - kann man ihnen Auskunft geben, ob wirklich die Polizei vor ihrer Tür steht.

Da häufig ältere Menschen von diesen Taten betroffen sind, bitten wir Familienangehörige, Freunde und Nachbarn, die Senioren in ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche aufzuklären. Wir stellen immer noch fest, dass es Menschen gibt, die von dieser Masche noch nichts gehört haben. Und falls doch: "Doppelt hält besser."

