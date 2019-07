Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190704.2 Hohwacht

Schmiedendorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hohwacht / Schmiedendorf (ots)

Mittwochnachmittag ist es auf der Bundesstraße 202 in Höhe Schmiedendorf bei Hohwacht zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Mofa gekommen. Der oder die Fahrer/in des Suzuki flüchtete, ohne sich um den leicht verletzten Mofa-Fahrer zu kümmern.

Der 18 Jahre alte Mofa-Fahrer wollte gegen 18:30 Uhr die Bundesstraße an der Bedarfsampel Schmiedendorf in Richtung der Landesstraße 164 überqueren. Als die Ampel für ihn "grün" zeigte, fuhr er an und wurde von einem hellblauen Suzuki "Micro-Van" mit Hamburger Kennzeichen touchiert, so dass er zu Fall kam. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Suzuki, der die Bundesstraße in Richtung Oldenburg befuhr und für den die Ampel nach Angaben von Zeugen auf "rot" stand, setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Die Beamten der Polizeistation Lütjenburg suchen nun nach weiteren Zeugen des Unfalls. Wer Angaben zu dem Wagen, der durch den Zusammenstoß vorne rechts beschädigt sein dürfte, oder dem Fahrer/der Fahrerin machen kann, wird gebeten, sich unter 04381 / 906 331 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

