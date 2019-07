Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190704.1 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Straßenraub

Kiel (ots)

Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Straßenraub in der Kaistraße gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen des Vorfalls.

Der 18 Jahre alte Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass er sich gegen 02:15 Uhr in der Kaistraße in Höhe des neuen Parkhauses zwischen Hauptbahnhof und Stresemannplatz befunden habe. Eine Person sei auf ihn zugekommen, hätte ihm am Hals gewürgt, an den dortigen Zaun gedrückt und das Handy weggenommen. Ein weiterer Täter habe ihm die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen. Eine dritte Person sei in Begleitung der Beiden gewesen, hätte sich jedoch passiv verhalten. Die Gruppe sei anschließend in Richtung Kiellinie geflüchtet.

Er beschrieb die Täter als etwa 16 bis 22 Jahre alt und jeweils etwa 165 cm, 175 cm und 185 cm groß. Alle hätten dunkle Haare gehabt und sollen südländischer Abstammung sein. Alle waren mit dunklen T-Shirts beziehungsweise einem Kapuzenpullover bekleidet. Einer der drei soll eine Umhängetasche über der Schulter, ein anderer einen Rucksack getragen haben.

Der Ausweis des 18-Jährigen, der sich in der geraubten Geldbörse befand, fand sich Sonntagnachmittag im Briefkasten an der Anschrift des Geschädigten wieder. Noch ist unklar, wer ihn dort hineingeworfen hat. Sollte es sich dabei um den Finder handeln, wird diese Person dringend gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell