Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Metalldiebstahl

Täter entwendet mehrere hundert Meter Kabel

Wachtendonk (ots)

Am Sonntag (01. September 2019) gegen 23.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf dem Gelände einer Kiesbaggerei an der Kempener Straße mehrere hundert Meter eines Kupferkabels. Die Täter öffneten ein verschlossenes Stahltor an der Kempener Straße, um mit einem Fahrzeug auf das Gelände zu gelangen. Mit dem unbekannten Fahrzeug transportierten sie das Kabel ab.

Bereits im Zeitraum vom 23.- 26. August 2019 kam es zu einem Kabeldiebstahl auf dem Gelände der Kiesbaggerei. (Siehe hierzu die Pressemitteilung vom 27.08.2019, 09.43 Uhr)

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell