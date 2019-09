Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kupferdiebstahl

Täter reißen Rohrstück aus Verankerung

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr, und Donnerstag (12. September 2019) stahlen unbekannte Täter ein ca. 3 Meter langes Teilstück von einem Kupferfallrohr an einer Kirche an der Straße Kirchhof. Sie rissen das Rohr gewaltsam aus der Verankerung und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

