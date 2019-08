Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergebnisse der Auftaktkontrollen "Fahren.Ankommen.LEBEN!"

Neubrandenburg (ots)

Gestern haben im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg in allen drei zugehörigen Landkreisen (MSE, VG und VR) die Auftaktkontrollen der monatlichen Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" begonnen. Unter dem Thema "Geschwindigkeit" haben 69 Beamte an 29 Kontrollstellen insgesamt 697 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg (mit Landkreis MSE) waren es 116, in der Polizeiinspektion Anklam (mit Landkreis Vorpommern-Greifswald) wurden 60 Fahrer zu schnell erwischt und in der Polizeiinspektion Stralsund (Mit Landkreis Vorpommern-Rügen) 421.

Unter den 1.168 kontrollierten Fahrzeugen erreichte ein Fahrzeugführer im Bereich der Polizeiinspektion Anklam ein Fahrer den Spitzenwert des Tages. Dieser wurde innerhalb geschlossener Ortschaften mit einer Geschwindigkeit von 95 km/h gemessen (bei erlaubten 50 km/h). Abzüglich der Toleranz von 3 km/h sind das also 42 Stundenkilometer zu viel. Dem betroffenen Fahrzeugführer drohen nun ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Zusätzlich wurden gestern 13 Vorfahrt/Vorrang-Verstöße, 18 Handy-Verstöße und 23 Gurtverstöße festgestellt. Die Kontrollen mit verstärkten Blick auf "Geschwindigkeit" finden noch im gesamten August im Präsidiumsbereich statt.

Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell