Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Familie auf der BAB 20 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg (ots)

Am 01.08.2019 gegen 13:30 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines PKW VW Tiguan die BAB 20 in Richtung Stettin. Kurz hinter dem Parkplatz "Vier Tore" verlor der Fahrzeugführer auf Grund Starkregens und Aquaplaning die Kontrolle über das Fahrzeug. Der PKW geriet ins Schleudern, durchbrach den Wildzaun und überschlug sich. Der PKW kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer, seine Ehefrau und die 12-jährige Tochter wurden bei dem Unfall verletzt (nicht lebensbedrohlich). Sie konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Familie stammt aus Niedersachsen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 EUR. Neben Rettungskräften, welche die Verletzten versorgten und in ein Klinikum brachten, kamen 19 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Neverin und Neuenkirchen zum Einsatz. Der PKW wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Zur Durchführung der Rettungs- und Bergemaßnahmen wurde die BAB 20 in Richtung Stettin für ca. 1 h voll gesperrt. Im Auftrag Stefan Neumann Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

