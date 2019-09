Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Demonstration "Friday for Future"/ Vorabinformationen der Polizei

Kleve

Am Freitag (20. September 2019) ab 10.30 Uhr wird in der Klever Innenstadt eine groß anberaumte Demonstration unter dem Thema Fridays for Future stattfinden. Dazu möchte die Polizei im Vorfeld die Anwohner und Verkehrsteilnehmer über mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen informieren. Nach der Auftaktkundgebung auf dem Parkplatz an der Ludwig-Jahn-Straße werden die Demonstrationsteilnehmer über die Hafenstraße, die Tiergartenstraße, die Gruftstaße und die Römerstraße auf die Ringstraße laufen. Von dort ziehen sie über die Lindenallee, die Nassauerallee und die Nassauermauer weiter. Anschließend geht es dann die Stadt herunter über die Hagsche Straße, die Große Straße, die Herzogstraße, die Bahnhofstraße und auf die Hafenstraße. Endstation wird wieder der Parkplatz an der Ludwig-Jahn-Straße sein. Dort wird noch eine Abschlusskundgebung stattfinden. Auf ihrem Demonstrationsweg werden die Teilnehmer zweimal stoppen, um in Höhe der Kreisverwaltung sowie am Elsabrunnen eine Zwischenkundgebung abzuhalten. Wir bitten um Ihr Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme. (as)

