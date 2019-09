Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brennende Mülltonne auf Schulhof

Rees (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 22:50 Uhr auf dem Schulhof der Rheinschule in Rees am Westring zu einem Mülltonnenbrand. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor noch weiterer Sachschaden entstand. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei Emmerich unter 02822/7830.

