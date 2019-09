Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Sevelen- Brand eines LKW/ Feuer beschädigt auch die Laderampe

Issum-Sevelen (ots)

Am Samstag (14. September 2019) gegen 19.25 Uhr brannte ein LKW an einem Gärtnereibetrieb an der Nieukerker Straße. Der LKW stand an der Laderampe und fing aus noch nicht bekannten Gründen Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der LKW sowie die Laderampe wurden durch das Feuer stark beschädigt.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

