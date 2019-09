Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Garage/Lagercontainer auf Kieswerkgelände (18/2309)

Speyer (ots)

22.09 -23.09.2019, 09:00 - 06:10 Uhr

Zwischen Sonntag und Montag drangen unbekannte Täter in eine Garage auf dem Kieswerkgelände ein, welche als Aufenthalts- und Lagerraum genutzt wird. Daraus entwendeten sie einen Schlüsselbund zur Schließanlage eines Schwimmbaggers sowie drei weitere Schlüssel zu zwei Containern und einem Bauwagen. Die Container wurden augenscheinlich geöffnet. Bei der Tatortaufnahme konnte das Fehlen eines Funkgeräts, Fleischware und Getränken festgestellt werden. Zudem wurde aus einem der Container ein nicht mehr fahrbereites Kraftrad nach Draußen verbracht. Dieses konnte jedoch unweit der Tatörtlichkeit wieder aufgefunden werden. Der durch den Einbruch entstandene Schaden dürfte bei ca. 1000 EUR liegen. Hinweise zu den derzeit unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



