Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer (86/2409)

Speyer (ots)

24.09.2019, 18:34 Uhr

Am Dienstag gegen 18:34 Uhr kam es an der Ampelanlage Waldseer Straße / Tullastraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 13jährigen Radfahrer und einem Porsche, bei welchem der Radfahrer auf die Windschutzscheibe des Pkw aufprallte und an der Schulter verletzte wurde. Der 33jährige Porschefahrer befand sich zum Unfallzeitpunkt in der Tullastraße auf der Rechtsabbiegespur Richtung Waldseer Straße hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug. Als die Ampel für sie auf Grün schaltete, fuhren sie an. Gleichzeitig überquerte der Radfahrer die Fahrbahn der Tullastraße, trotz rotem Signal für Fußgänger/Radfahrer, schlängelte sich zwischen den fahrenden Autos durch und fuhr dann vor den anfahrenden Porsche. Dieser konnte nichtmehr rechtzeitig reagieren, da ihm der Blick auf den Radfahrer wegen eines Fahrzeugs auf der Linksabbiegespur versperrt war. In der Folge wurde der Radfahrer von dem Porsche erfasst und verletzt. Er kam in Begleitung seines Vaters in ein örtliches Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2150EUR.

