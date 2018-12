POL-HA: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Hagen (ots) - Am Samstag Mittag bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen Autofahrer. Er hatte in Hagen-Eilpe eine rote Ampel nicht beachtet. Die Beamten hielten den 53-jährigen an. Ein Test ergab einen vorausgegangenen Drogenkomsum. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen. Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

