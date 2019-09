Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Brand einer Lagerhalle

Legden (ots)

Ein Brand in einer Lagerhalle einer Firma in Legden hat am Dienstag einen Schaden von ca. 10.000 Euro angerichtet. Kunststoffboxen mit Elektroteilen gerieten gegen 20.55 Uhr in Brand. Die Ursache ist bislang unbekannt. Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Legden / Asbeck löschten das Feuer. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

