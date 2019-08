Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hellbraunes Schaf von der Weide entwendet

Bad Berleburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 30.07.2019, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 01.08.2019, 15:00 Uhr, wurde von einer Weide an der Sählingstraße ein hellbraunes Schaf entwendet. Das Tier befand sich in einer Herde mit circa 10 weiteren Schafen. Da der Zaun nicht beschädigt war, geht die Polizei von einem Diebstahl aus. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Berleburg 02751/909-0

