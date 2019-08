Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Randalierer in Gewahrsam genommen - Vier Polizeibeamte verletzt

Siegen (OT Niederschelden) (ots)

Mittwochabend (31.07.2019), gegen 21:00 Uhr, wurde eine Streife der Polizeiwache Weidenau nach Niederschelden gerufen. In der Heinrich-Schütz-Straße waren in einem Mehrfamilienhaus eine 40-jährige Frau und ein 50-jähriger Bewohner wegen einer Nichtigkeit in Streit geraten. Der 50-jährige alkoholisierte Mann randalierte im Haus, beleidigte und bedrohte die Frau.

Sehr schnell war klar, dass eine verbale Kommunikation mit dem aggressiven Randalierer unmöglich war und er in Gewahrsam genommen werden musste. Dagegen wehrte er sich und biss einem 43-jährigen Beamten in den Finger. Der Biss verletzte den Beamten so stark, dass er ärztlich behandelt werden musste und vorerst keinen Dienst versehen kann.

Nachdem der Mann zur Wache nach Weidenau gebracht worden war, sperrte er sich weiter gegen alle Anweisungen. Nur mit mehreren Polizisten konnte der schwergewichtige randalierende Mann in eine Gewahrsamszelle verbracht werden. Dabei verletzte er drei weitere Beamte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell