Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizeibeamtin im Einsatz verletzt - Ruhestörer kommt in Gewahrsam

Netphen (OT Dreis-Tiefenbach) (ots)

Heute Nacht (Dienstag, 30.07.2019) gegen 00:45 Uhr wurden die Beamten aus Kreuztal zu einer Ruhestörung nach Dreis-Tiefenbach entsandt. Mehrerer spaßorientierte, alkoholisierte junge Leute hatten sich dort in der Nähe der Dreisbachhalle getroffen und störten die Nachtruhe der Anwohner. Ein 22-Jähriger verließ nach Aufforderung den Platz, kam aber wieder zurück und provozierte die Beamten. Bei dem Versuch, wieder auf den Platz zurückzukehren, wurde er von einer 27-jährigen Polizistin festgehalten. Beide stürzten auf den Boden. Im Gerangel wurde die Beamtin verletzt und musste in einem Siegener Krankenhaus behandelt werden. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell