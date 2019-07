Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in die Sparkassenfiliale - Polizei sucht Hinweise auf die Täter

Netphen-Deuz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag(28.07.2019) zwischen 01:30 Uhr und 02:50 Uhr ist es zu einem Einbruch in ein Geldinstitut gekommen. In der Albert-Irle-Straße hebelten Unbekannte ein Fenster der Sparkassenfiliale auf und gelangten so in den Innenraum. Im Inneren richteten sie Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei unter 02732-909-0 entgegen.

