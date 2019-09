Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Auffahrunfall nicht reagiert

Borken (ots)

Weitergefahren ist ein Unbekannter am Dienstag in Borken nach einem Unfall: Eine 35-Jährige hatte die Bocholter Straße mit ihrem Pkw in Richtung Borken befahren. An der Einmündung der Westenborker Straße habe ein Kastenwagen vor ihr abrupt gebremst, so die Rhederin. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Der andere Fahrer sei ohne Reaktion weitergefahren. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

