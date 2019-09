Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Lkw-Fahrer zu lange unterwegs

Borken (ots)

Die Fahrerkarte nicht gespeichert, Lenkzeiten überschritten, Ruhezeiten verkürzt: Eine lange Liste von Verstößen haben Polizeibeamte jetzt in Borken bei der Kontrolle eines LKW feststellen müssen. Der Fahrer brachte damit sich und andere in Gefahr: So hatte der 37-Jährige aus der Türkei unter anderem auf seiner mehrtägigen Tour an einem Tag die Lenkzeit um mehr als fünf Stunden überschritten, an einem anderen Tag die Ruhezeiten innerhalb von 24 Stunden um neun Stunden verkürzt. Die Beamten hatten das Fahrzeug am Montag gegen 07.40 Uhr auf der Bundesstraße 70 unter die Lupe genommen. Das Ergebnis zog Konsequenzen für den Fahrer und seine in der Türkei ansässige Spedition nach sich: Die Bußgelder und Gebühren aus insgesamt elf Verstößen summierten sich zu einer Sicherheitsleistung von rund 9.000 Euro, die der 37-Jährige konnte nach Rücksprache mit seinem Arbeitgeber auch hinterlegte.

