Ein Pedelec-Fahrer zog sich leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Ahaus zu.Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 14.50 Uhr auf der Kreuzung Hindenburgallee / Coesfelder Straße.Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Kleintransporter die Coesfelder Straße in Richtung Legdener Straße und bog nach links in die Hindenburgallee ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 83 Jahre alten Pedelec-Fahrer, der sich auf der Coesfelder Straße in Richtung Innenstadt befand. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Pedelec-Fahrer zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

