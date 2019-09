Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verletzter Rollerfahrer

Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Motorrollerfahrer am Montag bei einem Verkehrsunfall in Gronau erlitten. Der 49-Jährige befuhr gegen 13.35 Uhr die Düppelstraße in Richtung Alter Postweg. Als ein Bad Bentheimer vom Parkplatz eines Geschäftes kam und nach links in die Straße einbiegen wollte, musste der Motorrollerfahrer ausweichen. Der Gronauer stürzte zu Boden. Zu einer Kollision mit dem Fahrzeug des 58-Jährigen kam es nicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

