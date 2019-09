Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fußgängerin angefahren

Gronau (ots)

Eine Fußgängerin ist am Montag um 09.55 Uhr in Gronau beim Überqueren einer Straße von einem Auto touchiert worden. Die 66-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Alten Postweg bis zur Gildehauser Straße. Hier stieg die Gronauerin ab und schob ihr Fahrrad über den Einmündungsbereichs in Richtung Ochtruper Straße. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer, der ebenfalls vom Alten Postweg in die Straße abbog, übersah die Frau. Die Fußgängerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

