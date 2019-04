Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zu "Raubüberfall auf Getränkemarkt"

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Nach der Tat flüchteten die Täter über den Weg "In den Hagensweiden" in Richtung Kleingartenanlage. Nach Angaben eines Zeugen kam den beiden flüchtenden Tätern aus Richtung Kleingartenanlage eine Personengruppe entgegen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich zumindest einer der Räuber die Sturmhaube vom Kopf gezogen, so dass sich die Ermittler wichtige Hinweise erwarten.

Die erwähnten Personen werden dringend gebeten, sich an die Kriminalinspektion 1 (02861-9000 oder 02871-2990) zu wenden.

Nachfolgend die Pressemeldung vom 30.03.19, 19:24 Uhr:

"Bocholt - Raubüberfall auf Getränkemarkt Einen Getränkemarkt haben zwei Unbekannte am Freitagabend in Bocholt überfallen. Die mit Sturmhauben maskierten Männer betraten gegen 18.40 Uhr das Geschäft an der Werther Straße. Sie bedrohten die anwesenden Mitarbeiter mit Schusswaffen und zwangen sie zur Herausgabe von Bargeld. Danach flüchteten die Unbekannten zu Fuß in südliche Richtung. Die Beute führten sie in einer schwarzen Sporttasche mit sich. Beschreibung: Beider Täter waren circa 20 Jahre alt, einer etwa 1,60 Meter groß, der zweite circa 1,75 Meter, beide komplett schwarz gekleidet und akzentfrei deutsch sprechend. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990."

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell