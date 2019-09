Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unbekannte wollen Passanten berauben

Vreden (ots)

Als er ihnen kein Geld geben wollte, schlugen sie zu: Unbekannte haben am Samstag in Vreden einen Passanten angegriffen. Der Vorfall ereignete sich nach dessen Angaben gegen 21.20 Uhr auf der Ausbachstraße. Zwei Männer sprachen den 36-Jährigen an, verlangten Kleingeld und forderten ihn auf, den Inhalt seines Portemonnaies vorzuzeigen. Als der Stadtlohner das ablehnte, attackierte das Duo ihn mit Schlägen. Der Angegriffene wehrte sich und die Täter flüchteten. Sie waren etwa 25 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und sprachen akzentfrei deutsch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

