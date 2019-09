Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfall mit Pedelec

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr ist bei einem Verkehrsunfall ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt worden. Er befand sich im Kreisverkehr in der Speyerer Straße, als ein Pkw aus der Waldstraße in den Kreisverkehr einfuhr. Der Pedelec-Fahrer stieß gegen den linken Kotflügel des Wagens und stürzte dann über die Motorhaube auf die Straße. Dabei prallte er auf die Schulter und schlug mit dem Kopf auf die Straße. Glücklicherweise trug der Mann einen Helm. Zur weiteren Untersuchung ist er in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 61-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr kurzzeitig gesperrt werden.

