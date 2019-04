Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim (ots)

Elze-(ver)- Am Sonntag, 31.03.2019, parkte der Geschädigte seinen PKW VW Touran in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr in der Straße An den Amtsgärten in Elze. Als wieder zu seinem PKW kam, stellte er einen Lackkratzer entlang der linken Fahrzeugseite fest, welcher mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze, Tel. 050687/93030 in Verbindung zu setzen.

