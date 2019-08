Polizei Hagen

POL-HA: Rollator vor der Haustür entwendet

Hagen (ots)

Am frühen Montagabend stahlen unbekannte Täter einen Rollator, der vor einem Haus abgestellt war. Der 66-jährige, gehbehinderte Besitzer bewegt sich innerhalb seiner Wohnung in der Helmholzstraße mit dem Rollator, für Fahrten in die Stadt nutzt er einen elektrischen Rollstuhl. Während einer Ausfahrt am Montag, zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, ließ er seinen Rollator vor der Wohnanschrift auf einer Grünfläche zurück, während er mit dem Elektrorollstuhl unterwegs war. Bei seiner Rückkehr stellte er den Verlust seines Hilfsmittels fest. Der Rollator hat einen Wert von 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

