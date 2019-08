Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in der Paschestraße - Beamer verschwunden

Hagen (ots)

Am Donnerstag verließ ein 49-jähriger Hagener gegen 09.00 Uhr seine Erdgeschosswohnung in der Paschestraße. Er ließ mehrere Fenster in Kippstellung. Als der 49-Jährige am Samstag um 10.40 Uhr zurückkehrte, erlebte er eine böse Überraschung. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich in der Zwischenzeit Zugang in seine Wohnung verschafft. Möglicherweise hatten sie zu diesem Zweck die auf Kipp stehenden Fenster entriegelt. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume und entwendeten einen weißen Beamer der Marke Acer. Ob sie weitere Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

