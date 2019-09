Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag über den Kreisverkehr am Pfalzmarkt gefahren und anschließend im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen gekommen. Als die Polizei vor Ort kam, befand sich ein 29-jähriger Mann auf dem Beifahrersitz. Er gab den Beamten gegenüber an, dass jemand anderes gefahren sei, der wäre aber gerade Hilfe holen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Kurz darauf entdeckten die Polizisten in der Nähe einen weiteren Mann (40 Jahre), der behauptete der Fahrer gewesen zu ein. Er stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest ergab bei ihm einen Wert von 2,16 Promille. Da nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer gefahren war, mussten bei beide Männer mit zur Dienststelle kommen, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Unfall ist niemand verletzt worden. Es entstand lediglich Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell