Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Drei Leichtverletzte bei zwei Verkehrsunfällen in Stralsund

Stralsund (ots)

Am Dienstag, dem 09.04.2019 ereigneten sich in der Hansestadt Stralsund zwei Verkehrsunfälle, bei denen insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 13:20 Uhr befuhr eine 58-jährige Stralsunderin mit ihrem PKW Audi die Karl-Marx-Straße aus Richtung Kreisverkehr Greifswalder Chaussee kommend. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Frankenwall kollidierte der PKW mit einem von rechts, aus Richtung Frankenwall, kommenden 10-jährigen Radfahrer, der den Kreisverkehr durchfahren wollte. Das Kind stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Durch Rettungskräfte wurde der Junge zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus am Sund gefahren. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Am Nachmittag kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Grünhufer Bogen, an dem drei PKW beteiligt waren und bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die drei PKW befuhren den Grünhufer Bogen hintereinander in Fahrtrichtung Negast. Die beiden vorderen Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt halten. Die 48-jährige Fahrzeugführerin des hinteren PKW Ford fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihr haltenden PKW VW auf und schob diesen auf den davor haltenden PKW Mazda. Der 30-jährige Fahrer des PKW VW und die 59-jährige Fahrzeugführerin des PKW Ford wurden in der Folge leicht verletzt, mussten jedoch nicht stationär behandelt werden. Durch die Beschädigungen war der PKW Ford nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

