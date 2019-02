Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Gegen Bus geprallt

Mit einem entgegenkommenden Linienbus ist am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr eine Renault-Fahrerin zusammengestoßen, die beim Abbiegen vom Kuhmoosweg nach rechts auf die Friedrichstraße auf die Gegenfahrspur geraten ist. Personen wurden dabei nicht verletzt. Da bei der Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt wurde, und ein anschließender Atemalkoholtest mit 1,9 Promille entsprechend ausgefallen war, veranlassten die den Unfall aufnehmenden Beamten eine ärztliche Blutentnahme. Die Frau muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Konstanz

Geldbörse gestohlen

Während Entladearbeiten hat eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag gegen 14.00 Uhr ihr Fahrzeug kurzfristig unverschlossen im Haidelmoosweg abgestellt. Ein unbekannter Täter nutzte die Situation aus und entwendete aus dem PKW eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531/942993 erbeten.

Radolfzell

Wildunfall

Mit einem über die L220 rennenden Reh ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr ein von Rickelshausen in Richtung Radolfzell fahrender Smart zusammengestoßen. Das Tier wurde dabei getötet. Am PKW entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Radolfzell

Beim Abbiegen Fahrzeug übersehen

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 17.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 06.45 Uhr auf der L226 ereignet hat. Eine aus Richtung Steißlingen kommende 32-jährige Opel-Lenkerin beabsichtigte von der L226 nach link auf die K6163 in Richtung Reutehöfe abzubiegen und übersah dabei einen aus Richtung Radolfzell entgegenkommenden Opel eines ebenfalls 32-jährigen Fahrers. Durch den massiven Zusammenstoß drehte sich der aus Radolfzell kommende Opel um 180 Grad und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand, während der zweite Opel in den seitlichen Grünstreifen abgewiesen wurde. Die Autofahrerin musste mit einer Kopfplatzwunde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in das Krankenhaus verbracht werden, während der zweite Beteiligte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben hat. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Singen

Randalierer festgenommen

Weil ein Mann am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr im Bürgerbüro in der August-Ruf-Straße randalierte, wurde die Polizei um Hilfe gerufen. Die Beamten verbrachten den aggressiven 26-Jährigen zur Wache und überprüften seine Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitstrafe gesucht wurde. Er wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Singen

Verdacht der Drogeneinwirkung

Deutliche Anzeichen einer Drogeneinwirkung hat ein Autofahrer gezeigt, den eine Streife am Freitag gegen 00.45 Uhr in der Schaffhauser Straße angehalten und kontrolliert hat. Nachdem auch ein Drogenvortest auf Cannabisprodukte positiv ausgefallen war, ordneten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, muss sich der Autofahrer wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinwirkung verantworten.

Engen

Fahrzeug angefahren

Ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er vermutlich beim Rangieren gegen einen am Donnerstag zwischen 07.45 Uhr und 12.45 Uhr auf Höhe der Jahnstraße 3 geparkten VW Golf gestoßen ist. Dabei wurde der vordere linke Kotflügel des VW beschädigt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Engen, Tel. 07733/94090 erbeten.

Stockach

Zur Festnahme ausgeschrieben

Weil sich ein 34-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr nach mehreren Parkverstößen geweigert hat, einem Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts seinen Ausweis vorzulegen, wurden die Kollegen der Polizei um Unterstützung gebeten. Bei der anschließenden Überprüfung konnte auch der Grund für das Verhalten des Mannes festgestellt werden. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe von rund 900 Euro vor. Eine Inhaftierung konnte abgewendet werden, da der Mann die Geldsumme beschaffen und bezahlen konnte.

Bodman-Ludwigshafen

Auffahrunfall nach Überholmanöver

Am Ende des zweispurigen Ausbaus der B31neu bei Regentsweiler hat ein unbekannter Lenker eines aus Richtung Überlingen kommenden schwarzen Mercedes ML mit KN-Zulassung am Mittwochnachmittag gegen 18.30 Uhr zwei Fahrzeuge überholt. Dabei dürfte der Mercedes-Fahrer das Ausbauende zu spät bemerkt haben und wechselte am Beginn der Sperrfläche unvermittelt wieder nach rechts, worauf ein 28-jähriger Renault-Fahrer stark abbremsen musste. Eine ihm folgende 41-jährige Lenkerin eines Ford konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte darauf mit ihrem Fahrzeug massiv in das Heck des Renault. Der dabei entstandene Schaden am Ford wird auf 15.000 Euro geschätzt, während der Schaden am Renault auf rund 8000 Euro beziffert wird. Eine Mitfahrerin im Ford wurde leicht verletzt. Der Lenker des Mercedes fuhr in Richtung Stockach davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den gesuchten Mercedes ML geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Schmidt

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell