Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 09.04.2019 gegen 09:00 Uhr kam es im Carl-Heydemann-Ring in Stralsund zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde.

Der 45-jährige Fußgänger betrat den Carl-Heydemann-Ring und ging zwischen zwei haltenden Kraftfahrzeugen hindurch. Auf der zweiten Fahrspur kam ein PKW Opel von links und erfasste den Fußgänger, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Der 45-Jährige wurde durch Rettungskräfte für weitere Untersuchungen ins Stralsunder Klinikum gebracht. Am PKW entstand in geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

