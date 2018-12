POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Fahrräder aus Carport gestohlen

1 weiterer Medieninhalt

Korbach (ots) - Am letzten Dienstag entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrräder der Marke Cube aus einem Carport An der Tonkuhle in Diemelstadt-Rhoden. Die Tatzeit konnte durch die Besitzer auf den Zeitraum 14.45 bis 16.15 Uhr eingeschränkt werden. Die Täter stahlen die abgeschlossenen Fahrräder und transportierten sie auf unbekannte Weise ab. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein rotes Trekkingrad der Marke Cube, Typ Natur Pro red black, sowie um ein graublaues Mountainbike der Marke Cube, Typ Aim dics.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

(Anm.: Bei den eingestellten Fotos handelt es sich um Vergleichsbilder).

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

