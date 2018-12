POL-KB: Bad Arolsen-Helsen - Diesel aus LKW abgezapft

Korbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Freitag entwendete ein unbekannter Täter Diesel aus einem Lkw. Der Lkw-Fahrer stellte seinen Sattelzug am Mittwoch gegen 19.20 Uhr auf dem Parkplatz Helser Tannen an der Bundesstraße B 252 in Bad Arolsen-Helsen ab. In der Nacht schlief er in seinem Lkw. Am Donnerstagmorgen stellte er fest, dass aus dem Tank ca. 350 Liter fehlten. Der Täter hatte in der Nacht den Tankdeckel des Sattelzuges geöffnet und das Diesel daraus abgezapft.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

