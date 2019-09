Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis gefahren (64/2509)

Speyer (ots)

25.09.2019, 17:40

Ein 19jähriger aus Dudenhofen wurde am Mittwoch in den Abendstunden in der Friedrich-Ebert-Straße auf einem Peugeot-Roller festgestellt und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Er händigte dabei lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung aus, gab jedoch an, dass es sich bei dem Roller um ein Kleinkraftrad handle, welches 50km/h fahre. Im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis sei er nicht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an sein Mutter übergeben.

