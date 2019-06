Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht in Emsdetten

Emsdetten (ots)

Am Montag (03.06.2019), in der Zeit zwischen 04.00 Uhr und 06.15 Uhr, wurde die Eingangsüberdachung des Modehauses Roters, Rheiner Straße, stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von vorgefundenen Fahrzeugteile geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen MAN LKW handelt. Der rechte Außenspiegel des LKW wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Fahrzeugführer machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten. Tel. 02572/9306-4415

